MONTELLA, Ora cerca nuove soluzioni in attacco

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene affrontato il problema gol in casa Fiorentina, alla luce delle recenti difficoltà nelle partite contro Lazio, Sassuolo e Parma, che hanno in parte rallentato la corsa dei viola verso le zone alte della classifica: contro le tre squadre citate più Udinese e Brescia in precedenza, la Fiorentina ha messo a segno appena cinque reti e solo uno di questi porta la firma di un attaccante (Chiesa contro la Lazio), mentre le altre sono frutto di difensori e mediani. Montella sta sempre più pensando dunque di inserire una punta al centro del suo attacco, esperimento tentato nelle ultime partite con Sassuolo e Parma dall’inizio con Boateng e poi corretto a gara in corso con Vlahovic. Da dopo la sosta, Pedro potrà rientrare stabilmente nelle rotazioni in attacco dei viola.