MONTELLA, Ora anche lui in bilico: ecco gli scenari

Alla luce di un finale di stagione letteralmente da incubo, fatto di due pareggi e sei vittorie, anche Vincenzo Montella traballa. Nonostante il pesante contratto biennale. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, dovesse esserci il cambio di proprietà in favore di Rocco Commisso potrebbero tornare a far coppia gli ex milanisti Gennaro Gattuso e Massimiliano Mirabelli, rispettivamente come allenatore e direttore sportivo. In secondo piano rimangono le candidature di Faggiano - ds del Parma che sponsorizzerebbe D'Aversa come tecnico - e dello svincolato Pier Paolo Marino.