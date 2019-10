MONTELLA, Ok il 3-5-2 ma adesso pensa alla punta

Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla questa mattina di quelle che sono le certezze di formazione che ha trovato Vincenzo Montella per la sua squadra, che nelle ultime quattro gare ha giocato con gli stessi undici. Da quando l’Aeroplanino ha scelto il 3-5-2 come modulo di riferimento, ha dato una svolta alla stagione della Fiorentina con due pareggi e due vittorie, consecutive, che hanno restituito entusiasmo e fiducia al gruppo viola. Montella ha schierato per quattro volte di fila gli stessi uomini titolari, dando loro il cambio in modo ponderato e strategico: tra i più utilizzati, dalla panchina, troviamo Boateng, Vlahovic e Benassi. Segno evidente che il tecnico, comunque, sta pensando di fare un ulteriore salto nello stile di gioco, provando a tornare al tridente che preveda anche una punta vera, un riferimento che possa garantire ancor più incisività in fase offensiva.