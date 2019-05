MONTELLA, Oggi la sentenza sul ricorso viola

Dopo che la Fiorentina ha fatto ricorso per le due giornate di squalifica assegnate a Vincenzo Montella a causa della rabbia scaturita al termine di Parma-Fiorentina, oggi la Lega darà il responso in merito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che riporta però anche come sia altamente improbabile una riduzione della pena, tanto più per essere in panchina già domenica. Montella contro il Genoa non potrà essere in campo.