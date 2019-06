MONTELLA, Oggi conosce Commisso: l'ora e il luogo

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dà alcuni dettagli su quello che sarà l'incontro tra Commisso e Montella che andrà in scena oggi a New York: come sottolinea il quotidiani, il primo vero grande contatto tra il nuovo proprietario della Fiorentina e il tecnico attualmente sotto contratto avverrà nel tardo pomeriggio, probabilmente intorno alle 18 ora americana, e anche se vige il più assoluto riserbo sul luogo è facile immaginare che possa avvenire nel cuore di Manhattan. Sarà quello il momento in cui si prenderà una decisione definitiva sulla guida tecnica, fermo restando che una telefonata tra Commisso e Montella è già avvenuta nei giorni italiani del magnate americano.