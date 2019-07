MONTELLA, La rivincita tra serenità e schiettezza

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino propone questa mattina un'analisi del nuovo Vincenzo Montella, in particolare di come l'allenatore in questo suo secondo ciclo viola ami parlare molto più francamente senza lanciare frecciate: l'aeroplanino si esprime in maniera chiara e inappuntabile, senza equivoci. Fin dal ritiro di Moena quando ha spiegato che, se fosse stato per lui, sarebbe rimasto in Val di Fassa piuttosto che partecipare all’International Champions Cup. Per il resto è sempre rimasto sereno, ribadendo la sua fiducia. Non solo, a più riprese è stato il primo a diffondere ottimismo sul lavoro dei dirigenti. Nei prossimi giorni incontrerà anche German Pezzella, il capitano della squadra. I dirigenti ci parleranno per capire se c’è la ferma volontà di andare avanti. Adesso l’Aeroplanino aspetta i rinforzi ma lavora con passione. Si giocherà tutto nella città dove si è tolto le più grandi soddisfazioni della sua carriera in panchina.