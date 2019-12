MONTELLA, La forza dei numeri col Toro. Rocco...

Anche sulle pagine odierne di Tuttosport trova spazio questa mattina l’analisi delle parole pronunciate ieri in sala stampa da Vincenzo Montella, all’antivigilia della partita contro il Torino: come spiga il quotidiano, il tecnico è apparso contento per il ritorno tra i convocati (e in campo) di Federico Chiesa e a confortarlo in vista dell’appuntamento in Piemonte c’è anche la sua striscia positiva da tecnico anti-Toro: su 11 confronti con i granata, Montella non ha mai perso, con 3 vittorie e 8 pareggi. Inevitabile poi che il successo in coppa Italia abbia alzato il morale del gruppo viola. La speranza dell’allenatore è quella anche di regalare a Commisso un successo prima della sua ripartenza alla volta degli Usa, fissata per martedì.