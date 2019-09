MONTELLA, L'aeroplanino 2.0 che divide Firenze

Come spiega questa mattina La Nazione, se l’avvento di Commisso ha riunito il ruvido popolo viola, la conferma di Vincenzo Montella non è stata gradita da tutti. E la partita di Genova aveva dilatato qualche fessura nelle certezze. Eppure rispetto alla sua prima avventura sulla panchina viola Vincenzo è cambiato, attraverso un'voluzione dettata dalle esperienze vissute che lo hanno portato a vedere le situazioni con meno rigidità, assecondando le sue idee ai giocatori a disposizione. Così è nato il passaggio alla difesa a tre, rispolverando vecchie strategie. Tre gare e tre modi di interpretare le partite che non significa avere idee poco chiare. Anzi, esattamente il contrario, pur dovendo fare anche i conti con una campagna acquisti che ha portato in viola tanti esterni d’attacco che nel 3-5-2 troverebbero poco spazio. Ma il Montella 2.0 non si preclude scelte anche radicali, pur sapendo che il 3-4-3 potrebbe essere il sistema di riferimento, Pedro permettendo.