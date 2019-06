MONTELLA, In mattinata l'arrivo a New York. Oggi...

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio scandisce quelle che saranno le tappe di Vincenzo Montella in queste prossime ore non appena sarà arrivato a New York: il tecnico viola arriverà questa mattina alle ore 9 italiane (le 3 di notte negli States) nella Grande Mela con un volo che arriverà da Roma, verrà prelevato dallo staff di Rocco Commisso e portato in un hotel. Nel pomeriggio, quando in Italia sarà sera, l’incontro tra il tecnico e il proprietario per conoscersi. La novità sarà la location dell’annuncio della sua conferma, ovvero il Nasdaq vicino Times Square. Non ci sarà il ds Pradè. In serata, poi, l’abbraccio con i tifosi nel Viola Club New York in un ristorante di Tribeca.