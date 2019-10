MONTELLA, Il 3-7-0: la fantasia senza punte

Sulle pagine del Corriere dello Sport si analizza la Fiorentina di Vincenzo Montella che, secondo quanto scrive il giornale, avrebbe inventato l'inedito 3-7-0. Non avendo ancora un centravanti affidabile la Fiorentina sta giocando senza punte, con un attacco leggero formato dalla coppia Ribery-Chiesa. Per una serie di cause il tecnico viola ha optato nella scelta del 3-5-2 ma molte volte, come visto a San Siro, per caratteristiche, la generosità di Chiesa e l'intelligenza tattica di Ribery hanno portato i due attaccanti a tirarsi indietro per proteggere la difesa. E in queste fasi, prosegue il quotidiano, questo lavoro viene fatto anche molto spesso, la squadra gioca col 3-7-0. Sta bassa ma è pronta a far valere le doti dei suoi velocisti in contropiede. Montella dovrà cercare in futuro un alternativa a Dalbert e Lirola, laterali che per adesso l'Aeroplanino non ha mai risparmiato.