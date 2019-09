MONTELLA, I voti dei quotidiani: quasi tutti 6

Vincenzo Montella è stato uno dei protagonisti della partita pareggiata ieri sera 2-2 dalla Fiorentina. Il tecnico viola ha messo in campo per 70 minuti una viola pressoché perfetta, in grado di far arrivare veramente pochi tiri a Dragowski. Poi i cambi - alcuni forzati - hanno spianato la strada alla rimonta dell'Atalanta che nel finale è riuscita a pareggiare. Questi i commenti dei quotidiani alle scelte di Montella:

Gazzetta: 6 - "Coperta corta: coma la tira, rischia".

Corriere dello Sport-Stadio: 6 - "I cambi sono forzati, ma i giocatori scelti non convincono. Fino al 2-0 bella Fiorentina".

La Nazione: 6 - "Conferma la Fiorentina che ha fatto bene il suo mestiere contro la Juve, la squadra gli risponde con l’applicazione di chi crede in quello che fa. Sul 2-0 dà respiro a Ribery e Chiesa in ottica Samp, dall’altra parte entrano Ilicic e Gomez. Il 2-2 al 95’ è una pugnalata".

Corriere Fiorentino: 6 - "Sconsolato. Ultimo in classifica, ancora senza vittorie in campionato, non si è capito il cambio di Chiesa. Ora tutto diventa psicologicamente complicato".

FirenzeViola.it: 5