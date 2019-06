MONTELLA, Futuro subordinato a quello dei Della Valle

Il Corriere Fiorentino analizza anche il futuro di Vincenzo Montella. L'allenatore campano stesso aveva confessato, nel post-partita di Fiorentina-Genoa, di non essere all'esatto corrente delle proprie sorti: in questo - si legge - sarà decisiva la permanenza o meno dei fratelli Della Valle. Se infatti i marchigiani decidessero di non vendere, l'Aeroplanino affronterebbe il primo dei due anni di contratto. In caso contrario si adeguerebbe alle decisioni di un nuovo proprietario, salutando magari la Riva dell'Arno.