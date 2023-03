MONTELLA, Discontinuità viola normale. Con il Milan...

Per introdurre Fiorentina-Milan di questa sera, ha parlato, all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella, ex allenatore di entrambe le squadre. Queste le sue parole: "Sarà una partita aperta. Il Milan dopo un periodo di difficoltà si è ripreso bene. Pioli ha avuto l'intelligenza di cambiare assetto aggiungendo un difensore in più per ridare sicurezza alla squadra. Ci sarà il tempo per tornare a far vedere il vecchio Milan, ora c'era bisogno di compattezza. A Firenze Italiano ha fatto un grande lavoro, soprattutto la stagione scorsa. Quest’anno il cammino nelle coppe è stato molto positivo, normale avere meno continuità in campionato, perché la squadra non era abituata a gestire tre competizioni dal punto di vista psico-fisico".

Sulla situazione in Turchia

"Sembra di essere sospesi tra ciò che si deve fare e ciò che si vede intorno a noi. Attualmente con l’Adana siamo ad Istanbul, ci alleniamo e prepariamo le partite qui, perché Adana è una delle città più colpite dal terremoto che ha devastato parte della Turchia e della Siria causando oltre 40 mila morti e decine di migliaia di feriti. Però il pensiero dei giocatori è sempre per le famiglie rimaste lì. Siamo professionisti, abbiamo dei doveri verso il club, verso noi stessi e soprattutto verso i tifosi a cui speriamo di poter regalare qualche gioia o distrazione dai mille problemi che questa tragedia ha creato. Però ammetto che è estremamente difficile giocare anche perché il campionato, nonostante la classifica sia buona e siamo quinti a un punto dal terzo posto, sta diventando una corsa a ostacoli...".