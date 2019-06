MONTELLA, Conferma show e cena andata a ruba

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta questa mattina quella che è stata la conferma di Montella, avvenuta presso Times Square davanti a passanti e tifosi: Vinny Montella, come tutti in società, dovrà abituarsi a un tipo di comunicazione diverso. All’americana. Come suggeriscono il successo delle Leghe potenti, tipo Nba del basket e Nfl del football. Alle 17.30 lo hanno portato a un isolato di distanza dall’hotel, dove lui e Rocco sono sbucati sul celebre mega schermo Nasdaq, con una scritta mobile: «New York City dà il benvenuto al nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, e all’allenatore Vincenzo Montella». «Photo opportunity», per i social e media. Quindi il sigillo della lunghissima giornata: l’abbraccio con tifosi viola della Grande Mela. Cenone da Pepolino a Soho, con cinquanta posti andati a ruba. Dopo l’entusiasmo del Franchi quello di chi è emigrato in terra straniera: proprio come Rocco.