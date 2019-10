MONTELLA, Castro come Tardelli. Sugli obiettivi...

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina si può leggere una lunga intervista all'allenatore gigliato Vincenzo Montella. Il tecnico in una chiacchierata a tutto tondo ha toccato tantissimi temi, iniziando a parlare soprattutto della sfida di domani con l'Udinese. Impossibile non ricordare che è la partita prima della quale Davide Astori si sentì male. L'Aeroplanino racconta come quella mattina fosse a casa e come per tutti fu una domenica surreale: "Giorni tristi. Mi vengono i brividi a dirlo, ma la sua figura è una presenza ancora viva e forte a Firenze e nello stadio, tra i suoi compagni".

In seguito l'Aeroplanino si è soffermato a parlare di un vecchio francese di nome Franck Ribery e di un giovane, ovvero Gaetano Castrovilli. L'allenatore viola ha affermato come di Ribéry sorprenda l'entusiasmo con cui ha affrontato la sfida di venire a Firenze, a 36 anni sudati e continuare a stupire: "E' un ragazzino di 36 anni che riesce a fare tutto col pallone. E' una persona speciale, presente nello spogliatoio, sa parlare ai ragazzi, sa stare in una squadra, sa divertire con i compagni ma sa anche divertire". Invece su Castrovilli, il tecnico si dice davvero sorpreso: "E' uno di quei calciatori che ti accorgi subito che hanno qualcosa di speciale, in particolare un cambio di passo con la palla come pochi in Italia. Certo, si deve ancora completare, per lui è importante stare tranquillo e può essere una risorsa per il calcio italiano. Lo paragonerei a Tardelli, si avvicina più a lui che Antognoni".

Montella si è anche soffermato sulle prime quattro partite disputate per adesso in Serie A raccontando al giornale come quella con la Samp sia stata liberatoria: "Le prime partite le abbiamo giocate benissimo ma abbiamo raccolto solo due punti. A milano abbiamo fatto un'impresa, però credo davvero che ora venga la parte più difficile, a partire da domenica".

Inoltre un commento è stato fatto anche su un altro giovane molto interessante in casa Fiorentina, ovvero Riccardo Sottil. Con l'allenatore gigliato che vede in lui grandissime prospettive: "Purtroppo in questo momento è un po' penalizzato dallo schema tattico, ma mi piacerebbe lavorarci anche in questo modulo. Lui ha grandissima disponibilità e voglia. Lui sa aspettare, molte volte i giovani sono impazienti, ma non è il suo caso".

Infine alla domanda sugli obiettivi stagionali Montella ha affermato come la società non abbia posto determinati obiettivi: "Noi siamo tutti ambiziosi. Ma con umiltà".