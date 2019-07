MOENA, Oggi primo test: la probabile formazione

Il Corriere dello Sport parla della prima amichevole in terra trentina per la Fiorentina, in programma oggi alle 17 contro il Team Val di Fassa. Montella prepara la prima formazione della stagione, schierando quel 4-3-3 che sarà il marchio di fabbrica della nuova Viola. In porta andrà Dragowski, in difesa i quattro saranno composti da Venuti, Ceccherini, Vitor Hugo e Hancko mentre a centrocampo ci saranno Dabo, Cristoforo e Benassi. Tridente inedito in attacco, con Baez e Sottil che agiranno al fianco di Simeone.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Vitor Hugo, Hancko; Cristoforo, Dabo, Benassi; Baez, Sottil, Simeone