MODULO, Punta o esterno? Il dilemma di Chiesa

Tra i problemi che in questo momento sta vivendo Federico Chiesa c'è anche l'irrisolta questione tattica che lo vede al centro dei pensieri di Montella. Come sottolinea stamani Il Corriere Fiorentino, il complicato puzzle offensivo che l'Aeroplanino si ritrova tra le mani riguarda anche il numero 25 che, contro la Juventus, è stato schierato da attaccante puro. Un ruolo al quale l’allenatore pensava da tempo ma che, ancora, non sembra l’ideale per lui. Proprio l’arrivo del francese, tra l’altro, lo costringerà (in caso di tridente) a partire spesso da destra, obbligandolo a cercare più il fondo che non il rientro sul destro per calciare in porta. Quasi impossibile invece vederlo esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Di certo resta da superare il problema del gol.