MODULO, Possibile il 4-2-3-1 che si trasforma in 4-3-3

Il modulo di stasera - scrive il Corriere Fiorentino - sarà quel 4-2-3-1 capace di trasformarsi in 4-3-3 a seconda dei movimenti dei protagonisti, con Bonaventura e Arthur in mezzo, Beltran (in vantaggio su Barak) a galleggiare tra centrocampo e attacco, Sottil e Nico sugli esterni e Belotti a combattere su ogni pallone con i tre centrali dell’Atalanta. A tutti, Italiano, chiederà una cosa precisa: togliere agli uomini di Gasperini, che marcano uomo su uomo, ogni punto di riferimento. Missione complessa - si legge - ma se la Fiorentina vuol provare a riprendersi l’Europa per il terzo anno di fila non ci sono tante alternative.