MIRALLAS, È il dubbio di Montella: Viola offensiva?

Soffermandosi sui temi di squadra, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come la Fiorentina vista ultimamente in campo abbia dato l’impressione di essere mentalmente a pezzi. Fisicamente invece, tutto sommato è ok. Il solo in dubbio in questo momento per Montella è quello legato alla disponibilità di Mirallas. Non dovesse farcela il belga, due sono le opzioni: quella offensiva, con Chiesa a destra e due punte. O conservativa, un centrocampista in più (Dabo?). Possibile che la squadra anticipi il ritiro pre gara a venerdì.