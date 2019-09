MINOTTI, Milenkovic? Vista l'età è tra i top d'Europa

Il commentatore Sky Lorenzo Minotti, bandiera del Parma spettacolo negli anni '90, ha parlato a La Nazione di Nikola Milenkovic sottolineandone la prova senza sbavature contro la Juventus: "Ha giocato una partita solida e ha tutte le caratteristiche del difensore moderno: atletico, fisico e abile col pallone". Minotti si è soffermato anche sulla crescita del serbo facendo un parallelismo con la propria carriera: "Operare sulla fascia, proprio come feci io all'inizio, lo ha aiutato a prendere più confidenza con l'impostazione del gioco. Alla sua età non vedo tanti difensori in Europa con certe caratteristiche". Poi un consiglio al classe '97 su come affrontare Duvan Zapata domenica: "Io punterei più sul controllo che l'anticipo, in modo da evitargli la progressione incontenibile". E infine una breve valutazione generale sulla Fiorentina di queste prime tre giornate di campionato: "Bisogna avere pazienza, è cambiato molto dall'anno scorso. Montella sta cercando di trovare identità ed equilibrio da zero".