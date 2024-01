MINA, Conferme sulle voci: l'Olympiacos è avanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L’avventura di Yerry Mina con la maglia viola è ormai ai titoli di coda. Ieri sul centrale colombiano sono sbucate offerte (come anticipato su FV) sia dal Porto che dall’Olympiacos, oltre che dal Besiktas, tutte alla ricerca di un difensore con esperienza in campo internazionale. Ad ora, come riportano La Gazzetta dello Sport e La Nazione, sono i greci ad essere in vantaggio per aggiudicarsi il centrale.

