MILIK, Si allena nel giorno libero: ci prova per la Viola

Mentre le voci di mercato si susseguono e lo interessano da vicino, Arkadiusz Milik si concentra sul campo e prova a recuperare da un problema agli adduttori. Il polacco s'è fermato lo scorso 7 agosto contro il Barcellona e non s'è mai allenato in gruppo da allora, ma secondo il Corriere dello Sport sta spingendo per rientrare già alla prima contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri, infatti, invece di riposare come tutti s'è allenato a Castel Volturno, confermando i segnali positivi dati già nella seduta di sabato.