MILENKOVIC, Turno di riposo per lui? Mina è pronto

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 anche in campionato dopo averlo utilizzato per la prima volta in assoluto martedì contro il Bologna in Coppa Italia. Il condizionale spiega tutto, ma non spiega che le scelte potranno consentirgli di iniziare o di passare a partita in corso al consueto 4-2-3-1 con pochi scossoni e, comunque, saranno solo in funzione dell’Udinese senza pensare al Napoli e alla Supercoppa. Con turnover che sarà limitato e mirato.

Sotto osservazione Milenkovic, ad esempio, il calciatore al momento più impiegato da Italiano con 25 presenze totali e un minutaggio di gran lunga superiore a quello di tutti i compagni: difficile rinunciarvi, ma non una sorpresa se Mina stavolta gli dà un turno di riposo per mettersi tra Quarta e Ranieri, nella difesa a tre a protezione di Terracciano con Kayode e Parisi (più di Biraghi) a fare ora i terzini per rinforzare la linea arretrata e ora gli esterni più avanzati.