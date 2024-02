MILENKOVIC, Tre esclusioni legate anche ad Arthur

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Assente dal primo minuto anche contro il Lecce, per Nikola Milenkovic siamo a tre panchine consecutive in campionato: una sorpresa, se si pensa al peso specifico che il centrale serbo ha nella rosa di Vincenzo Italiano, un dato che il Corriere Fiorentino giustifica anche legandolo a doppio filo all'assenza di Arthur.

Out dal primo minuto sia contro Udinese, Inter e Lecce, Milenkovic ha pagato il fatto che Italiano, non avendo a disposizione Arthur, ha voluto garantire comunque un certo grado di palleggio alla squadra: per sopperire all'assenza del suo play il tecnico viola non ha voluto prescindere dall'altro suo creatore di gioco, Lucas Martinez Quarta, preferito quindi a Milenkovic - in coppia con l'inamovibile Ranieri - per la maggior propensione dell'argentino al fraseggio.