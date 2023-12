MILENKOVIC, Sei anni in viola e un record negativo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il 22 dicembre 2017, in un Cagliari-Fiorentina deciso da Babacar, l'allora tecnico viola Stefano Pioli faceva debuttare in Serie A Nikola Milenkovic. Sei stagioni dopo, domani, il serbo vuole festeggiare riprendendosi la maglia da titolare che in campionato manca da tre turni.

Del periodo di forma del numero quattro viola ne parla il Corriere dello Sport -Stadio, che sottolinea come il classe '97, divenuto negli anni colonna per i vari cicli tecnici che si sono avvicendati a Firenze, non stia comunque vivendo la sua stagione più brillante. Un dato lo testimonia anche in chiave offensiva: mai nelle precedenti sei annate in viola Milenkovic era arrivato a questo punto della stagione senza segnare. Un "record" da depennare il prima possibile, magari proprio domani, nel match contro il Monza in cui il serbo tornerà protagonista dal primo minuto.