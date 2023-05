MILENKOVIC, Quando manca la difesa gigliata perde molto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ci si accorge, riporta l'edizione odierna de La Nazione, di più quando Milenkovic manca, che non di quando è in campo. Senza il difensore serbo, la retroguardia viola fa molta fatica. Soprattutto per quanto riguarda il fattore aereo. Ultimamente la difesa gigliata è il reparto più criticato, urge dunque ritrovare quella solidità spesso intravista durante questa stagione. E Milenkovic, a tal proposito, rimane indispensabile.