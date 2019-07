MILENKOVIC, Punto fermo: pronto l'adeguamento

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport questa mattina, Nikola Milenkovic era entrato all'interno di molte voci di mercato e il suo futuro fino a qualche mese fa sembrava essere lontano da Firenze. Invece secondo quanto scrive il quotidiano rappresenta un punto fermo della nuova Fiorentina. Fondamentale nella struttura che sarà. A meno che non arrivi un'offerta monstre il giocatore rimarrà a Firenze. I viola hanno messo in preventivo oltre che rispedire al mittente ogni tentativo da fuori, anche di incontrare l'ex Partizan per parlare di contratto in termini di durata e adeguamento. Dopo che il giocatore sarà tornato dalla vacanze se ne parlerà.