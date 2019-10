MILENKOVIC, Il vero nove è lui. Castrovilli-De Paul...

"Il vero 9 si chiama Milenkovic". Questo il titolo che La Nazione dedica al difensore serbo che ha deciso la sfida con l'Udinese. Sullo 0-0 il pubblico del Franchi invocava una punta e Montella chiama Vlahovic. L'attaccante sta per entrare quando dagli sviluppi di un corner la Fiorentina la sblocca, con un difensore. Con Dusan che resta a sedere. Si sa che il tecnico gigliato prima o poi dovrà inventarsi un modo per coinvolgere anche i numeri nove in organico come Pedro, Vlahovic o Boateng. Il tormentone futuribile è in realtà una calamita che scivola sul modulo della svolta che Montella ha scelto dalla Juventus in poi. Il giornale prosegue analizzando il duello in campo tra Castrovilli e De Paul. Quest'ultimo, inseguito molto dalla Fiorentina durante l'estate, se fosse arrivato in Riva all'Arno avrebbe molto probabilmente sottratto quasi tutto lo spazio a Castrovilli che sarebbe con tutta probabilità ancora una mezza promessa. Il numero otto viola ha praticamente investito De Paul che stava rotolando dopo un contrasto. Caceres ha stupito, come anche i 38mila del Franchi.