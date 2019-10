MILENKOVIC, Il gigante che fa gol come un attaccante

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene dedicata una pagina al man of the match di Fiorentina-Udinese: Nikola Milenkovic. Secondo gol stagionale per il difensore serbo, entrambi di testa. Quello di ieri porta il sapore della vittoria. Colui che, prima della gara rappresentava l'unico dubbio di una formazione che Montella ha poi confermato per la quinta volta consecutiva, ha deciso la gara. Un problema al polpaccio lo aveva obbligato a saltare le partitelle d'allenamento da giovedì in poi. E' sceso in campo lo stesso con una vistosa fasciatura stringendo i denti e decidendo la partita. Un gol da centravanti vero. Tutto il reparto arretrato può sorridere: Dragowski è rimasto imbattuto; decisivo su Lasagna. Grande attenzione per tutti i novanta minuti da parte di Pezzella e Caceres. E' merito anche loro se nel secondo tempo, quando l'Udinese ha alzato il ritmo alla ricerca del pareggio, la Fiorentina è riuscita ad arginare ogni offensiva coprendo bene gli spazi.