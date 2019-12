MILENKOVIC, Grazie Montella. Che assenza FR7

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze questa mattina propone un'intervista al difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che analizza il momento in casa viola partendo dall'esonero di Vincenzo Montella alla luce del pesante ko di venerdì scorso contro la Roma: "Ora serve carattere. Ribery ci manca tantissimo..." il titolo proposto dal quotidiano con le parole del centrale. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più significative: "Con i giallorossi è stata una sconfitta pesante che non meritavamo. Ringrazio il mister per quello che ci ha dato e ci ha insegnato in questi mesi. Ora dobbiamo lavorare sodo e pensare subito alle prossime sfide, dobbiamo tornare a fare punti". Spazio poi alla pesante assenza di Ribery: "Dopo l’infortunio ha parlato al gruppo. In campo ci mancherà tanto perché riesce a darci tanta fiducia e quando prende palla può sempre fare male. Anche fuori ci sostiene e ci aiuta col suo esempio". Chiusura su Vlahovic, suo compagno ai tempi del Partizan: "Siamo simili nel carattere: il nostro è duro, tipico dei serbi. Abbiamo una grande fame, la voglia di lavorare. Quando ha fatto gol contro l’Inter gli sono andato incontro per abbracciarlo perché so quanto ha sofferto quando non segnava".