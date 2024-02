MILENKOVIC, dopo errori e panchine il ritorno dal 1°

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nello spazio dedicato ai temi di casa Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola si sofferma sulla situazione di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo domenica contro il Frosinone, vista anche la squalifica di Ranieri, tornerà titolare al fianco di Martinez Quarta. Dopo tre partite in cui è subentrato il difensore classe 1997, il giocatore più impiegato da Italiano, contro i ciociari partirà dal primo minuto. Milenkovic è un giocatore fondamentale e la sua esperienza sarà determinante per aiutare la Fiorentina ad uscire dalla situazione di crisi.

Anche se oltre che per il club gigliato, il periodo non è dei migliori neanche per il serbo che a Lecce, appena entrato, aveva commesso un errore non da lui poi risolto da Terracciano. Tutto da resettare, il presente si chiama Frosinone e la Fiorentina non può sbagliare un'altra partita. Serve la prima vittoria del 2024 e la scossa parte dagli uomini su cui Italiano fa più affidamento, tra cui sicuramente Nikola Milenkovic.