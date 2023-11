MILAN, Tridente inedito stasera contro la viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere per evitare i fischi di San Siro e ripartire al meglio anche in vista della Champions League scrive la Gazzetta dello Sport. Il Milan nonostante la totale emergenza in attacco è chiamato a fare bottino pieno contro la Fiorentina a San Siro. Per farlo Pioli è costretto ad affidarsi all'inedito tridente Chukwueze-Pulisic-Jovic. L'americano dovrebbe giocare sulla corsia di sinistra con l'ex Villareal a destra.

Chukwueze fin qui ha mostrato poco le sue qualità, così come quello che sarà il suo compagno di reparto stasera: Luka Jovic. Secondo la rosea poi nel Milan davanti a Maignan ci saranno Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra con Tomori e Thiaw centrali. A centrocampo invece spazio a Reijnders, Krunic e Pobega.