MILAN, Rebic via per arrivare ad Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic resta un'ipotesi concreta per il Milan, scrive La Gazzetta dello Sport. Dopo il pessimismo degli scorsi giorni, la decisione dello svedese di tenere la casa in centro a Milano ha fatto di nuovo sperare i rossoneri, che adesso hanno un'altra idea per mettere sotto contratto l'ex Los Angeles Galaxy. L'ex viola Ante Rebic potrebbe salutare già a gennaio. In cinque mesi di Milan, Rebic ha messo insieme 177 minuti spalmati in 7 presenze, di cui solo una da titolare. Si tratterebbe di chiudere il prestito in anticipo, proprio come era successo un anno fa per Higuain: il Milan risparmierebbe i sei mesi di ingaggio che restano da pagare a Rebic da gennaio a giugno (circa 3 milioni lordi) e li potrebbe reinvestire in Ibrahimovic.