MILAN, Pronto tesoretto da 60mln per Ibrahimovic

Il Milan punta a ottenere un tesoretto da 60 milioni di euro a gennaio per provare a puntare al ritorno di Zlatan Ibrahimovic e per sistemare la difesa in vista della seconda parte di stagione. Kessié, Borini e Ricardo Rodriguez sono i sacrificabili che tra costo del cartellino e risparmio sull'ingaggio, permetteranno a Boban e Maldini di avere un gruzzolo interessante per provare a convincere lo svedese ad accettare di nuovo il Milan. Alcuni problemi e interrogativi sono legati all'eventuale accordo economico: 4 milioni a stagione potrebbero bastare, ma per giovare del decreto crescita dovrebbe trattarsi di un biennale e dunque Ibra dovrebbe restare almeno fino ai 40 anni. Per la difesa il pallino resta Demiral ma resta da capire se la Juventus sarà disposta a lasciarlo partire o resisterà ancora come accaduto in estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.