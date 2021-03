MILAN, Fuori dall'Europa League ma a testa alta

Tuttosport evidenzia che il Milan, in linea con quanto accade da un po' di tempo a questa parte, non è riuscito a vincere a San Siro: quinta gara consecutiva, infatti, senza un successo. Troppi infortunati rossoneri, in questa doppia sfida e la scelta è stata chiara fin dall'inizio: congelare il match, temporeggiare, cercare di far sfogare il Manchester United senza che facessero danni. Ma l'ingresso di Pogba ha fatto capire che gli inglesi avrebbero fatto nuovamente sul serio dopo il calo sul finire del primo tempo. E l'ora e più senza Ibrahimovic fa parte dei rimpianti legittimi del Milan di questi tempi. Un'uscita a testa alta, anche se negli almanacchi resterà solo l'eliminazione agli ottavi, senza null'altro da dichiarare.