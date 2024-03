MILAN, Dal primo minuto tutti i top. Unico assente Theo

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. La Fiorentina questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi sfiderà il Milan di Stefano Pioli in un match valido per la 30° giornata di Serie A. La partita sarà visibile sia su SkySport che sulla... Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. La Fiorentina questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi sfiderà il Milan di Stefano Pioli in un match valido per la 30° giornata di Serie A. La partita sarà visibile sia su SkySport che sulla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi