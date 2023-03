MILAN, Chance per CDK: le possibili scelte di Pioli

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la grande scelta di Stefano Pioli, questa sera contro la Fiorentina, potrebbe essere Charles De Ketelaere, una nuova grande possibilità per il 21enne belga. In porta l'ormai ristabilito Maignan. In difesa ci saranno Kalulu, Tomori e Thiaw, con Kjaer che scalpita per rientrare. A centrocampo Hernandez e il ballottaggio Messias/Saelemaekers sulle fasce, con Tonali e il rientro di Bennacer in mezzo. Davanti l’immancabile Olivier Giroud, insieme a CDK e l'ex Rebic.