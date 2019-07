MESSAGGERO, Vlahovic nel mirino del Pescara

Il Pescara vuole definire il pacchetto attaccanti con il quale iniziare la nuova stagione e tra i nomi ha inserito anche quello di Vlahovic della Fiorentina. L'attesa principale è per Brunori Sandri, il bomber italo-brasiliano dell'Arezzo, di proprietà del Parma, poi ci sono Tumminello ai dettagli e Bunino da valutare in ritiro, così il terzo centravanti del Pescara dovrebbe essere uno tra Brunori, Vlahovic e Millico. Lo scrive Il Messagero (edizione abruzzese). Come è noto, il Pescara è interessato anche al ritorno di Riccardo Sottil mentre su Vlahovic ci sono anche Brescia ed Hellas Verona.