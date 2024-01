MERCATO, Vargas, viola non oltre i 7 milioni. Mina riflette

© foto di pietro.lazzerini

La Nazione si concentra anche sul mercato della Fiorentina e scrive, come noto ormai da ieri, che è ormai concluso l’arrivo di Josip Brekalo all’Hajduk Spalato, in prestito secco e oneroso fino a giugno, quando l’esterno farà rientro in viola per altri due anni di contratto. Detto del croato, c’è il discorso Yerry Mina. Il colombiano vuole andare a giocare la Copa America quest’estate con la nazionale, perciò necessita di spazio. Sta riflettendo, l’Olympiacos ci sta provando, come il Porto, il Besiktas e un club arabo non ancora uscito allo scoperto - si legge -.

In entrata il nome più chiacchierato resta Ruben Vargas, si continuano a registrare contatti per provare a chiudere in tempi brevi la trattativa. Resta lui il calciatore più vicino alla Fiorentina. Pradè e Barone però, secondo il quotidiano, non sembrano intenzionati a smuoversi troppo dai 7 milioni già proposti tramite intermediari. Una direzione definitiva della trattativa è attesa in ogni caso a breve.