MERCATO, Vargas, possibile rilancio viola dopo Riyad

L’affare per Ruben Vargas resta sempre in piedi: lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come nonostante il rifiuto da parte dell'Ausgburg alla prima offerta della Fiorentina di cinque milioni più bonus, il club viola voglia riprovarci. Magari subito dopo la Supercoppa Italiana di Riyad, evento su cui, come fanno trapelare tutti all'interno della società, calciatori, staff e dirigenza sono totalmente concetrnati.

Al di là di come andrà a finire in Medio Oriente servirà però un rinforzo sulla fascia e il favorito secondo il Corriere rimane l'esterno svizzero, che ha raggiunto da tempo un accordo con la Fiorentina circa la durata del contratto e l’ingaggio (cinque anni a un milione di euro). La sensazione, a oggi, è che non appena l’avventura in Supercoppa sarà terminata il club valuterà se effettuare un ultimo rilancio per Vargas, spingendosi fino a sette milioni.