MERCATO, Uscite: da Mina ai prestiti dei giovani, il punto

Oltre al mercato in entrata con il tentativo fallito per Gudmundsson e l'arrivo di Belotti, La Nazione analizza anche il mercato in uscita del club viola. In ordine cronologico, l'ultimo a lasciare il Viola Park è stato Amatucci che è passato in prestito alla Ternana con l'obiettivo di trovare un ampio minutaggio e tornare a Firenze pronto per giocarsi le sue carte la prossima stagione. Curioso come il giovane centrocampista a Terni troverà tanti ex viola come Dalle Mura, partito anche lui in prestito in questa sessione invernale, Lucchesi, Favasuli e Distefano. In precedenza invece Pierozzi era passato alla Salernitana dove ha trovato subito il posto da titolare contro la Roma.

Sempre sul fronte dei giovani Krastev è passato in prestito alla Feralpisalò, mentre Mattia Fiorini, dopo aver terminato il prestito al Foggia è passato alla Recanatese. Sempre in Serie C Elion Toci è passato alla Pro Sesto , Agostinelli è passato alla Virtus Francavilla e Spalluto ha scelto il Trento. Tra i "grandi" invece ufficializzati i passaggi di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato e di Yerry Mina al Cagliari.