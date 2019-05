MERCATO, Ultimi 90' per Chiesa, Gerson, Muriel e...

Come sottolinea stamani La Nazione, i novanta minuti di domenica contro il Genoa saranno probabilmente gli ultimi in maglia viola per tanti giocatori. Già da lunedì, infatti, l'attenzione sarà rivolta al mercato, con diverse pedine attualmente parte dell'assetto tattico di Montella che potrebbero fare le valigie. Se adesso il riscatto di Luis Muriel sembra addirittura in bilico, è anche facilmente pronosticabile che prenderanno piede aste da capogiro per Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. Infine, tenendo sempre d'occhio eventuali blitz su German Pezzella, Jordan Veretout pare ormai diretto verso Napoli, mentre Gerson, Kevin Mirallas e Edimilson Fernandes verranno difficilmente riscattati.