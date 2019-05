MERCATO, Tutto in bilico. Anche Veretout-Napoli

È tutto in bilico in casa Fiorentina, anche e soprattutto sul mercato scrive La Nazione di oggi. Chiesa, interpellato sul proprio futuro dopo la partita con il Milan, ha risposto che il suo futuro era a Parma: così sarà per la maggior parte della squadra. Le parole di Diego Della Valle e la situazione in classifica hanno infatti fermato ogni possibile discorso di trattativa. Anche per Veretout, promesso sposo del Napoli con cui era in ponte anche l'operazione Diawara architettata da Corvino. Il ruolo dello stesso dg è ancora tutto da decidere.