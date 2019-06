MERCATO, Tutto congelato, aspettando aggiornamenti

Da lunedì, secondo il Corriere Fiorentino, sarà tempo di programmare il futuro. Se per il ritiro di Moena, in programma il 7 luglio, gli accordi sono già stati confermati, molte meno certezze si hanno sotto il profilo del mercato. La maggior parte delle operazioni impostate da Corvino sono state infatti congelate: come l'arrivo del terzino Terzic dalla Stella Rossa a quello più complesso per il centrocampista Traorè dall'Empoli, mentre in uscita si registra solo la partenza di Norgaard verso la Serie B inglese e il mancato riscatto di Edimilson che dovrebbe finire in Germania al Mainz (Gerson e Pjaca torneranno alla Roma e alla Juventus). Ci sono poi i casi relativi a Chiesa, seguito da Inter, Juve e Bayern Monaco, passando per i vari Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, ma anche Benassi o Simeone. Sono moltissimi gli elementi che potrebbero cambiare maglia in estate, si tratta di capire chi ascolterà le varie offerte per poi prendere le decisioni definitive.