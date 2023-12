MERCATO, Su Theate adesso c'è anche la Roma

FirenzeViola.it

Su Arthur Theate irrompe la Roma: secondo il Corriere dello Sport, il centrale belga, da tempo nel mirino della Fiorentina, interessa anche ai giallorossi. Il ds Pinto sta pensando a nuovi rinforzi per il mercato invernale. José Mourinho il prossimo 3 gennaio, data in cui i giallorossi sfideranno la Cremonese in Coppa Italia, vorrà avere in organico un nuovo difensore centrale. Per questo la società capitolina si è mossa già da qualche settimana.

Mou ha chiesto di sondare il terreno per Pablo Mari, su cui il Monza ha alzato il muro per una cessione a gennaio. Per questo motivo i giallorossi stanno pensando all’ex Bologna,Theate, centrale belga classe 2000 del Rennes su cui c’è anche la Fiorentina.