MERCATO, Spunta Locatelli. Tre nomi per l'attacco

Punto di mercato in casa Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come spiega il giornale, Montella nell'incontro di ieri con la dirigenza viola ha spiegato che adotterà due moduli: 4-3-3 e un 3-4-3 aggressivo. Per il centrocampo l’idea è riproporre la formula del suo primo ciclo, con un regista (Pizarro), un tattico (Borja Valero) e un cursore (Aquilani). Borja Valero se tornerà lo farà con un contratto a gettone. Bennacer è il primo obiettivo, Benassi sarà confermato. Per il terzo elemento occhio all’azzurrino Locatelli che Montella ha valorizzato al Milan. Il nuovo centravanti invece sarà il fiore all’occhiello del primo mercato di Commisso. La cessione di Veretout potrebbe portare un buon nome per l’attacco: Cutrone, El Shaarawy o Under.