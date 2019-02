MERCATO, Spesi 25 mln: la Viola cambia passo

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino quest'oggi propone un'analisi di quello che è stato il mercato viola in questo mese di gennaio alla luce dell'arrivo di Muriel e della programmazione in vista della prossima annata. Quella di oggi - scrive il giornale - sembra una Fiorentina decisa a cambiar passo. Pronta, reattiva, decisa a tutto pur di accontentare Pioli e tornare in Europa. Muriel quindi ma non solo. Perché questo mercato di gennaio verrà ricordato anche, per non dire soprattutto, come quello della «programmazione». Corvino infatti ha già iniziato a costruire la Fiorentina 2019/2020, e lo ha fatto con tre operazioni tanto affascinanti quanto onerose. A luglio, infatti, arriveranno tre gioiellini: Traoré e Rasmussen (dall’Empoli) e Zurkowski, capitano della Polonia Under 21. Risultato: 25 milioni investiti.