MERCATO, Si lavora su esterno e uscite. Borja Valero...

È cominciato l'ultimo giorno di questo calciomercato estivo e la Fiorentina - scrive oggi il Corriere Fiorentino - è in cerca degli ultimi colpi per perfezionare la rosa. Detto che si lavorerà principalmente sulle uscite, con Dabo, Eysseric e Thereau sempre sul piede di partenza, Pradè e Barone cercano un esterno da dare a Montella. Dopo i no di Inter e Sporting Lisbona alle offerte per Politano e Raphinha, la Fiorentina potrebbe oggi provare un ultimo tentativo per De Paul: è previsto un rilancio viola. In caso di fumata nera i viola valutano anche Oudin del Reims, mentre resta viva anche l'ipotesi last minute Borja Valero.