MERCATO, Si lavora allo scambio Politano-Biraghi

Il QS-La Nazione torna sul possibile scambio Biraghi-Politano fra Fiorentina ed Inter. I nerazzurri sono pronti a sacrificare l'esterno offensivo per il terzino viola, visto che Biraghi è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e potrebbe essere così inserito nella lista Champions, un aspetto da non sottovalutare quando devi affrontare un percorso lungo e complicato come quello della massima competizione europea. Viola e nerazzurri stanno ragionando su uno scambio di prestiti robusti, per poi ridiscutere la posizione dei due giocatori al termine della stagione.