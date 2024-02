MERCATO, Sfuma Gudmundsson. Niente botto finale

FirenzeViola.it

La Fiorentina chiude senza guizzi finali il mercato di riparazione, e stasera tornerà nuovamente in campo contro il Lecce. In Salento i viola si presenteranno senza Albert Gudmundsson. L'acquisto tanto sognato dai tifosi è sfumato in serata dopo che i dirigenti gigliati, dopo averci provato in tutti i modi, non sono riusciti a convincere il Genoa a lasciarlo partire per meno di 30 milioni. L'unica novità quindi stasera al Via del Mare sarà Andrea Belotti che, ovviamente partirà dalla panchina.

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alle squalifiche, Italiano non cambia il suo assetto e anche stasera la Fiorentina partirà con il canonico 4-2-3-1. Da sottolineare il ritorno da titolare di Nico Gonzalez nel tridente insieme a Beltran e Sottil, con il Gallo che, in caso di bisogno, è pronto ad entrare a gara in corso. A scriverlo è l'edizione odierna de La Nazione.